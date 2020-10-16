В Орле появится Охотничий совет

Новый орган будет действовать при региональном департаменте.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области утвердил положение об Общественном охотничьем совете, который будет действовать при этом ведомстве. Это будет консультативно-совещательный орган. В приказе департамента отмечено, что совет создается «с целью участия граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания». Другая цель — осуществление общественного контроля в сфере охотничьего хозяйства, охоты и нормативной правовой базы данной сферы.

Члены Охотничьего совета, как сокращенно он будет называться, исполнять свои обязанности будут на общественных началах, а их решения будут носить рекомендательный характер. Охотничий совет формируется в составе 12 человек. Персональное утверждение членов совета департамент взял на себя, равно как и организационно-техническое сопровождение его деятельности.

Главной задачей охотников-общественников станет «обеспечение учета мнения граждан и представителей общественных объединений и негосударственных организаций при подготовке решений, касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания». Кроме того, они призваны содействовать «повышению степени открытости деятельности департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области».

Общественникам разрешено собирать и анализировать информацию о проблемах в сфере охоты на территории Орловской области, а также выдвигать предложения по решению найденных проблем. Заседания Охотничьего совета будут проводиться не реже одного раза в год.

ИА «Орелград»