В Орле выяснили, как локдаун повлиял на школьников

В Орловской области завершились всероссийские проверочные работы.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), в школах региона прошли всероссийские проверочные работы (ВПР). Их провели в самом начале учебного года не просто так. Если обычно ВПР – это, по сути, «срез знаний», то теперь они были проведены с научной целью. Главной задачей было «дать четкую картину того, как события последних месяцев повлияли на подготовку школьников».

«Отметим, что проверочные работы содержали задания программы предыдущего года обучения, — говорят в Центре. — Результаты работ должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся и скорректировать рабочие программы по предметам на 2020/2021 учебный год».

Проверочные работы писали ученики 5-8 классов. Сообщается, что они прошли в штатном режиме. Исключение было сделано для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Они участвовали в ВПР только по решению самой школы и с согласия родителей.

«В 9-х классах ВПР были проведены в режиме апробации по двум учебным предметам, выбранным каждой школой самостоятельно, — уточнили в ОРЦОКО. — В течение недели результаты ВПР должны быть внесены в федеральную информационную систему оценки качества образования — ФИС ОКО».

ИА «Орелград»