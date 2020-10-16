В Орловской области нашли еще 11 тысяч га пустующей земли

Эти земли простаивают, хотя должны использоваться в сельском хозяйстве

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обозначило масштабы проблемы, связанной с использованием по назначению сельскохозяйственных земель. Ежегодно специалисты этого ведомства находят десятки тысяч га брошенных полей, лугов и сенокосов. И хотя большую их часть удается оперативно ввести в оборот, до конца проблема пока не решена.

Вот и в этом году по итогам 9 месяцев сотрудники ведомства обнаружили на территории Орловской области свыше 11,9 тысячи га земель сельхозназначения, которые не обрабатываются и пустуют. В целом было проведено 371 контрольно-надзорное мероприятие, в рамках которых было проконтролировано 26 787 га сельхозземель.

«Основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — На отчетную дату было выявлено 264 таких нарушений на площади 11 206,34 га. Введено в сельскохозяйственный оборот 4 638,8 га земель, остальные площади охвачены предписаниями».

По итогам проверок на правонарушителей было составлено 209 административных протоколов, виновные лица были оштрафованы. Кроме того, были выданы десятки представлений об устранении выявленных нарушений и более 160 предостережений о недопустимости нарушения закона.

Также в ТУ Россельхознадзора сообщили, что за отчетный период времени в Орловской области был выявлен один несанкционированный карьер по добыче песка общей площадью 0,7 га и четыре несанкционированные свалки общей площадью 6,22 га.

ИА «Орелград»