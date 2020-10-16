Возле «Спасского-Лутовиново» незаконно добывали известняк

16.10.2020 | 17:01 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Следствие полагает, что местные чиновники были в курсе незаконного промысла.

СКР в Орловской области по результатам прокурорской проверки возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. В поле зрения силовиков попали чиновники Мценского района. Должностные лица местной администрации закрывали глаза на незаконную добычу известняка в охранной зоне музея «Спасское-Лутовиново». Ущерб государству оценили в 10 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР,  добыча горной породы известняка шла на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района. Недра разрабатывало некое «юридическим лицо», причем, как уточнили в ведомстве, « с согласия должностных лиц администрации Мценского района».

— При этом в нарушение требований законодательства работы велись на землях сельхозназначения в пределах охранной зоны объекта культурного наследия ФГБУК «Государственный природный и мемориальный заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» и водоохранной зоны р. Зароща Мценского района. Общая стоимость выработанной породы превышает 10 млн рублей, — рассказали в СКР.

Расследование продолжается.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования