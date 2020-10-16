Возле «Спасского-Лутовиново» незаконно добывали известняк

Следствие полагает, что местные чиновники были в курсе незаконного промысла.

СКР в Орловской области по результатам прокурорской проверки возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. В поле зрения силовиков попали чиновники Мценского района. Должностные лица местной администрации закрывали глаза на незаконную добычу известняка в охранной зоне музея «Спасское-Лутовиново». Ущерб государству оценили в 10 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, добыча горной породы известняка шла на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района. Недра разрабатывало некое «юридическим лицо», причем, как уточнили в ведомстве, « с согласия должностных лиц администрации Мценского района».

— При этом в нарушение требований законодательства работы велись на землях сельхозназначения в пределах охранной зоны объекта культурного наследия ФГБУК «Государственный природный и мемориальный заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» и водоохранной зоны р. Зароща Мценского района. Общая стоимость выработанной породы превышает 10 млн рублей, — рассказали в СКР.

Расследование продолжается.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»