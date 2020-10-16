Юбилей профобразования в Орле отметили за решеткой

Юбилейные мероприятия прошли в учреждениях УФСИН.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, в режимных учреждениях прошли мероприятия, посвященные 80-летию со дня создания системы профессионально-технического образования России. В ведомстве уточнили, что в региональной системе исполнения наказаний в настоящий момент действуют три профессиональных образовательных учреждения и два так называемых места ведения профессиональной образовательной деятельности.

«Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами, — рассказали в пресс-службе управления ФСИН. — Свыше 900 осужденных получают профобразование. Из них 75 человек обучаются по программам среднего профессионального образования, остальные — по программам профобучения».

В ведомстве отметили, что профессиональное образование осужденные получают по 11 специальностям. Занятия с ними проводят 27 преподавателей, которые и получили поздравления от своих учеников в связи с юбилеем.

Самым необычным подарком стал видеоролик об истории создания системы профессионально-технического образования. Он был изготовлен осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии №5 общего режима в Нарышкино. Кстати, они являются членами кружка корреспондентов. Видеоролик также рассказывает о профессиях, которым обучают в ИК-5.

«Во всех учреждениях проведены мероприятия, в рамках которых звучали слова поздравлений для преподавательского состава профессиональных образовательных учреждений», — подчеркнули в УФСИН.

ИА «Орелград»