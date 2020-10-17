Альтернативная дорога появится под Орлом

17.10.2020 | 17:05 Новости, Общество

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Дорога-дублер будет проложена на территории Орловского района.

В администрации Орловского района прошло совещание, участники которого обсудили вопрос организации альтернативной дороги в Неполодском и Жиляевском сельских поселениях. Она должна пройти по деревням Жилино, Плещеево, Распоповские дворы, Дубовая роща, Полозовские дворы и поселку Александровский.

По словам главы районного дорожно-строительного управления Игоря Бульденкова, значительная часть работы уже проведена. Например, межведомственная комиссия, в состав которой были включены главы сельских поселений и представители ФКУ «Управление дорогами Москва – Харьков», обследовала участки, по которым будет проходить дорога-дублер.

Затем была разработана проектно-сметная документация, причем две сметы были разработаны по Неполодскому сельскому поселению и четыре — по Жиляевскому. Специалист подчеркнул, что уже получено положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности смет. Также сообщается, что вся документация передана для проведения торгов и последующего выполнения работ, которые должны быть завершены до 18 декабря 2020.

ИА «Орелград»

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