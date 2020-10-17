Амчанин не сумел вымолить у облсуда мягкий приговор

17.10.2020 | 19:13 Новости, Общество

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Житель Мценска проведет 3 года в колонии за совершенную им кражу.

Как сообщили в пресс-службе Мценского районного суда, местный житель пытался обжаловать обвинительный приговор, вынесенный в отношении него по делу о краже чужого имущества с незаконным проникновением в чужой дом. Он подал жалобу в областной суд, посчитав, что ему назначили чрезмерно суровое наказание – 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Такое наказание ему было назначено за преступление, которое стало далеко не первым в его жизни. Ранее этот же молодой человек был судим за угон автомобиля, незаконное приобретение и хранение наркотических средств и неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом. Летом прошлого года список его деяний пополнился кражей.

Жертву он присмотрел заранее – ею стала знакомая подсудимого. Последний решил наведаться к ней и что-нибудь украсть. Когда он подошел к дому, то увидел открытое окно. Недолго думая, злоумышленник через него проник внутрь и похитил ноутбук стоимостью около 10 тысяч рублей. В апелляционной жалобе было указано, что ноутбук он затем вернул хозяйке, а также вручил ей некую сумму, чтобы компенсировать причиненный им моральный вред.

Однако в апелляционной инстанции потерпевшая заявила, что никаких денег от преступника не получала, а ноутбук у него вообще изъяла полиция. Так что никакого добровольного возмещения вреда не было. Поэтому апелляционная инстанция не нашла причин для изменения приговора, а назначенное судом первой инстанции наказание посчитала не только законным и справедливым, но и соразмерным содеянному. Таким образом, амчанину придется отправиться в колонию на 3 года.

ИА «Орелград»

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