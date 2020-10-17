Еще 118 орловцев заразились коронавирусом

17.10.2020 | 10:43 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 10 240

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 10 240, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки медики подтвердили диагноз у 118 человек.

Также за день умер один пациент с подтвержденным COVID-19, общее число жертв выросло до 144. Выздоровели 7976 человек (+79 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 384 235, за сутки диагноз подтвердился у 14 922 человек. С начала пандемии выздоровели 1 065 199 пациентов, умерли 24 002.

ИА «Орелград»

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