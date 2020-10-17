Орловцев призвали не оформлять льготы у аферистов

Налоговая служба предупредила о новом виде мошенничества.

Новый вид мошенничества появился в интернете. Об этом жителей Орловской области предупредила налоговая служба. Речь идет о «распространении ложной информации о получении вычета на обязательное пенсионное страхование». Как следует из официального сообщения ведомства, мошенники придумали механизм, который несведущему человеку может показаться законным.

Предложения рассылаются при помощи мессенджеров и социальных сетей. Неизвестные дельцы как бы информируют граждан о том, что те вправе получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на пенсионное страхование на основании данных Пенсионного фонда РФ.

«Так, гражданам предлагается сформировать на Едином портале государственных услуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, — следует из сообщения ФНС.

— В качестве суммы расходов для вычета рекомендуется принять данные из нее. После этого гражданину предлагается заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такая льгота заявляется как социальный вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию».

Однако налоговая служба предупреждает, что данный механизм на самом деле противоречит налоговому законодательству. Граждане действительно могут претендовать на социальный вычет, но это касается только тех, кто решил самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого надо внести дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

«Налогоплательщик может заявить данный вычет, предоставив документы, подтверждающие его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, — объяснили в налоговой службе. — Например, копию договора с негосударственным пенсионным фондом и копии платежных документов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов».

Кроме того, доказательством может послужить справка от работодателя об удержании и перечислении таких взносов по поручению физлица. Причем данная справка выдается по утвержденной форме. В любом случае достоверную информацию всегда можно найти в разделе «Налоговые вычеты» на официальном сайте ФНС России.

ИА «Орелград»