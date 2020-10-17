Орловская фирма не проверила зерно на пестициды и попала под суд

17.10.2020 | 11:32 Новости, Общество

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Арбитраж выписал компании довольно крупный штраф.

Одно из сельхозпредприятий Орловской области было вынуждено прекратить действие семи деклараций о соответствии на зерно, а также предстать перед судом за нарушение требований технического регламента. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, компания попалась на недостоверном декларировании семи партий пшеницы, ячменя, сои, люпина, подсолнечника и рапса общим весом 18,1 тысячи тонн.

«В частности, не были проведены исследования зерна на содержание действующих веществ пестицидов, применяемых при его производстве,- рассказали в ведомстве. — Кроме того, сельхозпредприятие выпустило в обращение 5,3 тысячи тонн зерна урожая 2019 года без оформления деклараций о соответствии и 9,5 тысячи тонн без указания сведений о декларации в товаросопроводительных документах».

На юрлицо и ее сотрудника был возбужден целый ряд административных дел. Штрафы для должностного лица потянули в целом на 25 тысяч рублей. Самой фирме за допущенные нарушения придется заплатить в 4 раза больше. Административные материалы в отношении нее рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Он признал компанию виновной и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. Добавим, что нарушения были вскрыты в ходе внеплановой проверки.

ИА «Орелград»

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