Орловцам предложили бесплатное обучение

Пройти курсы можно при помощи персональных цифровых сертификатов.

О новом предложении сообщило управление труда и занятости Орловской области. Речь идет о федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики». В его рамках государство выделяет средства из казны на обучение. Стимулирующие выплаты выдаются в виде персональных цифровых сертификатов. Цель проекта: формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.

«Орловская область вошла в число 48 регионов-участников проекта персональных цифровых сертификатов, — пояснили в управлении труда и занятости. — Подать заявку на персональное участие в предоставлении сертификатов можно с 15 по 30 октября. А с 1 по 25 ноября пройдет обучение по программам повышения квалификации в области цифровой экономики».

Сообщается, что проект предусматривает бесплатное для граждан обучение по программам цифровой экономики. До конца 2020 года пройти такие курсы смогут 33 тысячи человек, в том числе и жители Орловской области. Обучение будет дистанционным, учитывая не только сложную коронавирусную обстановку, но и саму тематику курсов.

Его организуют по 22 направлениям: искусственный интеллект, программирование, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, большие данные, цифровые маркетинг и дизайн и многое другое. Продолжительность курсов составит до 72 часов. Отметим, что рассчитаны они на пользователей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки.

«Стоимость обучения будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», — уточнили в управлении. — Получить сертификат смогут граждане России старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием».

ИА «Орелград»