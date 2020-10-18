Орловские гаишники взялись за пешеходов

В Орле сотрудники ГИБДД переключили внимание на пеших нарушителей.

В Орле сотрудники городского отдела ГИБДД провели рейд, целью которого было выявление нарушений Правил дорожного движения. Однако на этот раз интересовали их вовсе не водители и даже не пассажиры транспортных средств. Свое внимание полицейские сосредоточили на пешеходах. Многие забывают, но пешеход тоже является участником дорожного движения, и на него тоже распространяются ПДД.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, в ходе рейда полицейские напоминали пешеходам о правилах дорожной безопасности. Для горожан это, видимо, стало большой неожиданностью. В полиции говорят, что многие, даже видя поблизости сотрудников в форме, все равно переходили дорогу в положенном месте.

«В таких случаях пешеходы привлекаются к административной ответственности на основании ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, за нарушение которой предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, — уточнили в управлении ГИБДД. — Не соблюдая ПДД, взрослые пешеходы не только нарушают административное законодательство, но и являются нехорошим примером для своих детей, которым свойственно копировать поведение старших».

В ходе рейда полицейским попадались и такие пешеходы, которые переходили дорогу на красный свет светофора. Даже если пешеход думает, что поблизости нет машин, он обязан дождаться разрешающего движение сигнала. В противном случае он автоматически становится административным правонарушителем.

В полиции не уточнили, сколько и как было наказано орловцев входе рейда. Но напомнили, что безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. Причем, как подчеркивают в УГИБДД, довольно часто виновниками ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте.

ИА «Орелград»