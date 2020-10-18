Орловский бизнес призвали срочно раскрыть тайну земли и транспорта

Налоговики предложили организациям региона провести сверку данных.

Управление ФНС России по Орловской области призвало орловские организации и предприятия активнее проводить сверку данных о транспорте и земельных участках с налоговыми органами. Времени на это остается все меньше. Дело в том, что с 2021 года для юридических лиц будет отменена обязанность представлять в налоговую службу декларации по транспортному и земельному налогам.

«Налоговые органы будут сами направлять организациям сообщения об исчисленной сумме налогов за 2020 год и последующие налоговые периоды, — пояснили в управлении ФНС. — В связи с этим организации были уведомлены о возможности проведения по их обращению сверки с налоговым органом об имеющихся у них транспортных средствах и земельных участках».

Однако пока процесс идет несколько вяло. Об этом свидетельствуют приведенные статистические данные. Так, по транспортному налогу сверка завершена только в отношении 1070 налогоплательщиков, что составляет всего лишь 37 процентов от их общего количества. Чуть лучше складывается ситуация поземельному налогу – сверку прошли уже 1100 плательщиков, но и это всего лишь 45 процентов от их общего числа.

В налоговой службе напомнили, что для проведения сверки налогоплательщик может подать запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Если будут обнаружены расхождения в данных, о них следует сообщить в налоговый орган.

«Учитывая ограниченные сроки, УФНС России по Орловской области рекомендует руководителям организаций в самое ближайшее время обратиться в налоговые инспекции региона для проведения сверки и внесения при необходимости изменений в учетные данные, — говорится в сообщении ведомства. — Это позволит исключить в 2021 году случаи занижения сумм уплаченных налогов и, как следствие, негативных последствий для бизнеса: образования недоимки и принятия мер по ее взысканию».

ИА «Орелград»