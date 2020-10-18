В Орле вновь начали отказываться от личного приема

Многие организации и учреждения свернули прием из-за коронавируса.

В Орловской области поднялась «вторая волна» отказа различных ведомств от проведения личных приемов граждан. Они переходят на дистанционный режим работы. Как и весной, связано это с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и необходимости профилактики этого заболевания.

Так, о временном переходе на дистанционный режим работы объявила региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Напомним, она находится в Орле на улице 1-й Посадской.

Как пояснили в реготделении «Едлиной России», решение было принято в соответствии с «Рекомендациями по организации работы общественных приемных партии в период сложной эпидемиологической обстановки». Впрочем, можно записаться на дистанционный прием и получить устную консультацию, по телефонам (4862) 55-48-22 и 59-07-54. Кроме того, можно написать письмо или обратиться в приемную через интернет в режиме онлайн.

От проведения личного приема граждан отказался и уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. Как сообщается на его сайте, это также связано с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. Личный прием временно прекратят и консультантами аппарата уполномоченного. В данном случае им можно звонить по телефону 43-08-59. Кроме того, обращения принимаются на адрес электронной почты: deti@orel.ru.

ИА «Орелград»