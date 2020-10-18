В Орле значительно выросло число злостных должников

18.10.2020 | 15:50 Новости, Общество

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В регионе заметно возросло количество исполнительных производств.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, по сравнению с прошлым годом в регионе заметно, на 58 тысяч, выросло количество исполнительных производств. Всего в текущем году через структурные подразделения этой службы их прошло уже более 420 тысяч. Это означает, что в регионе выросло число судебных решений о взыскании денежных средств, а с этим выросло и количество должников.

Соответственно, возросла и нагрузка на судебных приставов-исполнителей. Несмотря на это, за 8 месяцев 2020 года они принудительно взыскали с должников более 1,5 миллиарда рублей. Все эти средства были перечислены в пользу взыскателей.

«Большую часть исполнительных производств составляют производства о взыскании штрафов ГИБДД, кредитной задолженности, налоговых платежей, — рассказали в управлении ФССП. — Приоритетными направлениями деятельности, по-прежнему, является исполнение требований таких социально-значимых исполнительных документов, как взыскание алиментов, заработной платы, надзор за деятельностью коллекторских агентств».

Также сообщается, что по итогам 7 месяцев 2020 года было прекращено свыше 170 тысяч исполнительных производств, причем около 130 тысяч из них были окончены фактическим исполнением требований.

ИА «Орелград»

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