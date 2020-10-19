Еще 124 орловца заразились коронавирусом

Общее число случаев достигло 10 484

В Орловской области за сутки зафиксировали 124 случая коронавируса. Это максимально близко к рекордному показателю суточного прироста в регионе (125). Общее число случаев достигло 10 484, сообщил федеральный оперштаб.

Количество выздоровевших достигло 8016 (+31 за сутки). Число летальных исходов не изменилось — 144.

В целом по России установлен новый рекорд суточного прироста — 15 982. Общее число случаев выросло до 1 415 316. С начала пандемии выздоровели 1 075 904 человека, умерли 24 366.

ИА «Орелград»