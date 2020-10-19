Орловцам рассказали, для кого кредитные каникулы уже закончились

Обращаться за льготой можно было до 30 сентября.

С начала пандемии коронавируса в Орловской области 773 человека получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Они подали заявления на общую сумму 576,5 млн рублей. Правда, более ста заемщиков впоследствии не смогли подтвердить право на льготу.

Напомним, по закону, льготный период предоставлялся тем, у кого в период пандемии доход снизился на 30% и более. Заемщик мог начать пользоваться кредитными каникулами, а необходимые документы, подтверждающие его право на отсрочку, предоставить в течение 90 дней (в ряде случаев этот срок могла продлить до 120 дней).

— Однако не все заемщики подтвердили снижение дохода. Некоторые из них просто перестали выходить на связь с банком. Это стало основанием для аннулирования кредитных каникул, — уточнили в пресс-службе регулятора.

В Орловской области таких «забывчивых» заемщиков оказалось 117.

Банк России рекомендовал кредитным организациям связываться с каждым из заемщиков, кто не подтвердил снижение дохода. Клиентам напомнят о необходимости принести документы. Если заемщик вспомнит об это сам, еще можно будет найти приемлемый компромисс и разрешить возникшую проблему, уверены специалисты.

— К заемщикам, которые уже связывались со своей кредитной организацией, чтобы найти оптимальное решение, многие банки применяли клиентоориентированный подход. В некоторых случаях кредитные каникулы не аннулировали, если выяснилось, что клиент ненамеренно ошибся в подсчетах. В других случаях кредитные каникулы были отменены, но клиентам удавалось договориться с банком, чтобы пени и штрафы не начисляли. Кроме того, часть каникул переоформили на собственную программу реструктуризации банка, — рассказали в реготделении ЦБ.

ИА «Орелград»