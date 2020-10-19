Под Орлом пьяный водитель устроил аварию

Сообщается о двоих пострадавших.

В воскресенье, 18 октября в поселке Глазуновка произошло ДТП. Виновником аварии стал водитель, севший за руль «подшофе».

Авария случилась около 11.00 на улице Ленина. 58-летний мужчина сел пьяным за руль «Ниссана Тиида». Он двигался со стороны улицы Советской, а в районе дома №110 по улице Ленина врезался в «Ладу Калина», которая ехала впереди попутно.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, в аварии пострадал 73-летний водитель «Калины» и его 67-летняя пассажирка. Они получили травмы, но госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»