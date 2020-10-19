Под Орлом водитель «Форда» спровоцировал массовое ДТП

19.10.2020 | 10:52 Новости, Происшествия

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В аварии пострадали два человека.

В субботу, 17 октября на 3 километре трассы Орел-Тамбов произошло тройное ДТП. Пострадали два человека.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Около 20.00 64-летний водитель «Форда» двигался по трассе со стороны Орла в направлении Ливен. В какой-то момент иномарка врезалась в «Ладу Ларгус» под управлением 33-летнего водителя. А сразу после этого столкновения «Форд» ударил стоящую на обочине «Газель». Что стало причиной такого маневра водителя иномарки, в ведомстве не уточнили.

Сообщается, что водителю «Лады Ларгус» и его 32-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь.

ИА «Орелград»

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