Под Орлом женщина врезалась в авто на обочине

Так закончилась ее попытка обогнать попутку на трассе.

17 октября около 13.00 на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП. 28-летняя водитель Рено Меган пыталась совершить обгон, но не справилась с управлением и врезалась в машину на обочине.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, девушка ехала со стороны Орла по направлению Курска. Авария произошла в районе 453 км пути. По ходу движения «Рено» на правой обочине стоял «Фольксваген», в который и врезалась водитель первой иномарки.

Сообщается, что 50-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы. Госпитализация мужчине не потребовалась.

ИА «Орелград»