Пьяный водитель «штурмовал» остановку под Орлом

19.10.2020 | 9:47 Новости, Происшествия

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Машина врезалась в насыпь у остановочного павильона.

В субботу, 17 октября в Болхове произошло ДТП с пьяным водителем. 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в насыпь у остановочного павильона.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что авария случилась ночью, около 00.30. Нетрезвый водитель «Хендэ Солярис» двигался по улице Архангельской. В районе дома № 150 по улице Маяковского машина сошла с дороги и угодила в левый по ходу движения кювет. После чего врезалась в насыпь.

Сообщается, что с места ДТП водителя увезли каретой скорой помощи в Болховскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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