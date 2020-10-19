Пьяный водитель «штурмовал» остановку под Орлом

Машина врезалась в насыпь у остановочного павильона.

В субботу, 17 октября в Болхове произошло ДТП с пьяным водителем. 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в насыпь у остановочного павильона.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что авария случилась ночью, около 00.30. Нетрезвый водитель «Хендэ Солярис» двигался по улице Архангельской. В районе дома № 150 по улице Маяковского машина сошла с дороги и угодила в левый по ходу движения кювет. После чего врезалась в насыпь.

Сообщается, что с места ДТП водителя увезли каретой скорой помощи в Болховскую ЦРБ.

ИА «Орелград»