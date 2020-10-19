В Орле построят новые водоводы и станцию умягчения

Орловцам обещают снизить жесткость воды с помощью нанофильтрации.

В 2021-2022 годах в Орле появятся сразу несколько объектов, призванных улучшить качество воды, льющейся из кранов. В рамках нацпроекта «Экология» будут введены несколько водоводов и станций очистки воды. Об этом на совещании в областной администрации 19 октября рассказал замначальника департамента ЖКХ Григорий Шайкин.

По информации чиновника, до 2024 года планируется построить 5 новых объектов питьевого водоснабжения. В их числе — два водовода в Орле по улице Высоковольтной и Авиационной. А также — 3 станции очистки воды на Окском и Комсомольском водозаборных узлах Орла и на водозаборном узле поселка Кромы.

Сообщается, что строительство водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина в Орле начнется в 2021 году. Объем финансирования объекта — 79,7 млн рублей. Почти вся сумма поступит из федерального бюджета. «В настоящее время в стадии завершения прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации на указанный объект», — рассказали в пресс-службе облправительства.

На 2022 год запланировано и строительство станции умягчения воды на насосной станции на территории Окского водозаборного узла в Орле. Для этого объекта уже разрабатывают проект. Власти пообещали, что на станции будут использовать «прогрессивную технологию» снижения жесткости воды. Речь идет о мембранных технологиях с использованием нанофильтрации.

В пресс-службе облправительства напомнили, что строительство водовода по улице Высоковольтной в Орле уже завершено. На него потратили 64,5 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию должны к декабрю 2020 года. Планируется, что благодаря новому водоводу вода в кранах в части Железнодорожного и Северного районов станет лучше.

ИА «Орелград»