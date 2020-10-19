Власти рассказали, зачем объединили все сайты орловских школ

19.10.2020 | 10:24 Новости, Образование

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Школы и детсады Орловщины заведут сайты на единой платформе.

Школы Орловской области переходят на новую платформу сайтов obr57.ru. Об этом рассказала глава регионального департамента образования Татьяна Крымова. По задумке властей, вскоре на эту платформу переведут и сайты орловских детсадов.

Сообщается, что «переезд» сайтов проходит в рамках проекта «Эффективный регион». Более 300 сотрудников школ уже прошли обучение и начали переносить информацию в новую систему.

— Помимо единства интерфейса и навигации для всех сайтов данная платформа обеспечивает адаптацию под мобильные устройства, централизацию управления, и, самое главное, является для школ бесплатным ресурсом, — рассказала Крымова.

В ближайшее время планируется перевод сайтов дошкольных образовательных организаций на единую платформу, уточнила чиновница.

Познакомиться с платформой и сайтом можно здесь.

ИА «Орелград»

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