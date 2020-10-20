Клычков рассказал о ремонте сквера, из которого выгнали торговцев

20.10.2020 | 9:20 Новости, Общество

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Работы в сквере у памятника Комсомольцам в Орле «перекинулись» на другую сторону дороги.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, зараженный коронавирусом, рассказал вчера в соцсети, как идет ремонт сквера в Орле. Как уже писал «Орелград», территорию за памятником Комсомольцам благоустраивает «Техспецкомплект». Клычков рассказал, что работы затронули и зеленую зону напротив главного корпуса ОГУ им. Тургенева.

Сегодня в сквере Комсомольцев идет второй этап благоустройства. Первый, напомним, сопровождался скандалом.

— Теперь преображается и территория у главного корпуса ОГУ. На сегодняшний момент ведется второй этап благоустройства. Рабочие обновляют прогулочные полосы и газонные локации: в единую тропиночную сеть укладывается тротуарная плитка, монтируется освещение, устанавливаются лавочки. Также здесь появится спортивная площадка с тренажерами, настоящая территория активного досуга. Завершит ландшафтный дизайн посевной газон, который придаст парку стильный и ухоженный вид, — написал Клычков.

Напомним, ранее мэрия Орла сообщила, что ярмарку выходного дня из сквера Комсомольцев перенесут. На тех торговцев, которые стали собирать подписи жителей в защиту традиционного места торговли, чиновники нажаловались в полицию.

ИА «Орелград»

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