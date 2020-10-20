Мэрия Орла получила предупреждение от УФАС

Антимонопольщики заинтересовались перевозками.

Управление ФАС России по Орловской области выдало администрации областного центра предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как следует из документа, в данном случае речь идет именно о бездействии администрации города, выразившемся в непроведении конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов с перевозчиками.

УФАС указало, что в январе 2020 года между управлением городского хозяйства и транспорта и двумя ИП были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту №6 без проведения конкурентных процедур.

В конце ноября 2019 года управление аналогичным образом заключило контракт на перевозки по маршруту №29. Решением арбитражного суда он был признан недействительным. Также УФАС выяснило, что 31 декабря 2019 года с одним из ИП был заключен контракт на работу по маршруту №16 без проведения конкурентных процедур. Он также был признан арбитражом недействительным.

Антимонопольщики в своем предупреждении перечислили еще несколько контрактов, которые были заключены без проведения конкурса. Также было установлено, что «в настоящее время муниципальные контракты на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршрутам №№ 6, 29, 37 и 20М с хозяйствующими субъектами не заключены, транспортное обслуживание по данным маршрутам не осуществляется».

Мэрии напомнили о том, что законом о контрактной системе установлен принцип обеспечения конкуренции. В сфере перевозок под конкуренцией следует понимать соперничество хозяйствующих субъектов за право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок. Организатор должен «обеспечить равные возможности всем заинтересованным в их заключении лицам». В УФАС считают, что обеспечением равных возможностей как раз и является проведение конкурентных процедур.

«Целями и задачами конкурсного отбора являются удовлетворение потребностей населения в услугах по регулярным перевозкам пассажиров и багажа, повышение безопасности дорожного движения при перевозке, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков, — говорится в документе. — Отбор перевозчика на конкурсной основе позволяет выбрать претендента, наилучшим образом удовлетворяющего потребности населения в транспортных услугах и отвечающего требованиям безопасности пассажирских перевозок».

Непроведение конкурентных процедур ограничивает доступ на рынок пассажирских перевозок и «создает для неопределенного круга перевозчиков необоснованные препятствия в осуществлении деятельности». В связи с этим УФАС отвело администрации города время до 16 ноября 2020 года на устранение нарушения посредством проведения конкурентных процедур на право обслуживать маршруты №№ 5А, 6, 8, 16, 29, 37 и 20М.

ИА «Орелград»