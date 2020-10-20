Орловские суды ужесточили условия своей работы

Новые ограничительные меры вводятся из-за активизации коронавируса.

Орловский областной суд обратился к участникам судебных процессов, представителям сторон, а также простым посетителям. Сообщается, что вводится новый режим работы, что связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Ограничения введены в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): для обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья судей, работников аппарата суда и посетителей.

Так, с 16 октября приостановлен не только личный прием граждан, но и прием документов от граждан и организаций курьерами. Закрыт доступ в суд для тех, кто не является участниками судебных процессов. Как пояснили в облсуде, прием документов осуществляется через портал ГАС «Правосудие», где имеется раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде». Также прислать их можно электронной и обычной почтой либо факсом.

«Пропуск участников судебных заседаний в здание суда осуществляется не ранее чем за 30 минут до начала заседания после бесконтактного контроля температуры тела и обработки рук кожными антисептическими средствами при наличии средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), — говорится в сообщении облсуда. — При входе в здание суда участникам судебного процесса рекомендуется иметь при себе судебное извещение, подтверждающее вызов в судебное заседание».

Отмечено, что в здание не пустят граждан с температурой тела 37 градусов по Цельсию и выше, а также при наличии симптомов респираторных заболеваний. В самом здании, в том числе в залах судебных заседаний, присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

«Просим с пониманием отнестись к установленным правилам, — призывают в облсуде. — Данные меры необходимы для обеспечения безопасности и охраны здоровья жителей Орловской области. В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры будут частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно».

Добавим, что аналогичные меры вводятся и в районных судах региона.

ИА «Орелград»