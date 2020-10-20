Орловскую фирму уличили в сокрытии условии оплаты труда

Нарушение в ходе внеплановой проверки выявили инспекторы труда.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, внеплановая выездная проверка была проведена в ОАО «Сосновка», в Ливенском районе. В ее рамках инспекторы выявили ряд нарушений трудового законодательства, а итогом проверки стало открытие административного дела.

В инспекции привели ряд примеров выявленных нарушений. В частности, сообщается, что работники этого предприятия не были ознакомлены под роспись с «Положением об оплате труда рабочих, руководящих работников и специалистов». Кроме того, в одном случае инспекторы вскрыли такой факт: принятого на работу сотрудника «забыли» ознакомить с приказом о приеме на работу.

«Генеральному директору было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — уточнили в Государственной инспекции труда. — Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности».

ИА «Орелград»