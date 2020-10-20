Под Орлом будут судить несовершеннолетнего вора и мошенника

На счету юного злоумышленника несколько преступлений.

СКР в Орловской области отчитался о завершении расследования уголовного дела юного преступника из Мценского района. 17-летний парень успел совершить по меньшей мере две кражи и одно мошенничество.

По версии следствия, летом прошлого года юноша украл 11 тыс. рублей из строительного вагончика в деревне Калинеево Мценского района. А несколько месяцев спустя вместе с подельником, которого будут судить отдельно, обманул девушку, выманив у нее мобильный телефон. Ущерб пострадавшей оценили в 6 тысяч рублей. Третий эпизод преступной деятельности парня отметили в феврале 2020 года. Тогда он с подельником украл чьи-то вещи из комнаты в общежитии на 4,5 тысячи рублей.

Сообщается, что уголовное дело юноши уже передано в суд. Его обвиняют по статьям о краже и мошенничестве.

ИА «Орелград»