Под Орлом будут судить несовершеннолетнего вора и мошенника

20.10.2020 | 16:00 Происшествия

Читайте нас в Telegram

На счету юного злоумышленника несколько преступлений.

СКР в Орловской области отчитался о завершении расследования уголовного дела юного преступника из Мценского района. 17-летний парень успел совершить по меньшей мере две кражи и одно мошенничество.

По версии следствия, летом прошлого года юноша украл 11 тыс. рублей из строительного вагончика в деревне Калинеево Мценского  района. А несколько месяцев спустя вместе с подельником, которого будут судить отдельно, обманул девушку, выманив у нее мобильный телефон. Ущерб пострадавшей оценили в 6 тысяч рублей. Третий эпизод преступной деятельности парня отметили в феврале 2020 года. Тогда он с подельником украл чьи-то вещи из комнаты в общежитии на 4,5 тысячи рублей.

Сообщается, что уголовное дело юноши уже передано в суд. Его обвиняют по статьям о краже и мошенничестве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования