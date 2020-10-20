Под Орлом иномарка протаранила фуру

Водителю легковушки потребовалась помощь медиков.

Вчера, 19 октября около 22.00 на трассе Орел-Тамбов произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Судя по фотографиям с места аварии, легковому автомобилю досталось сильно: у машины буквально снесло крышу.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что за рулем «Шкоды» находилась 40-летняя женщина. Она двигалась со стороны Тамбова в направлении Орла. В районе 5 км иномарка врезалась в «Мерседес Актрос» с полуприцепом. За рулем фуры находился 35-летний водитель, который двигался впереди в попутном направлении.

В ведомстве рассказали, что водитель «Шкоды» получила травмы. С места ДТП бригадой скорой помощи ее увезли в ООКБ. Видимо, повреждения оказались не сильными: сообщается, что пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»