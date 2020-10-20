Под Орлом пьяный мужчина напал на инспектора ГИБДД

Теперь его будут судить.

Орловские силовики направили в суд уголовное дело жителя Мценска. Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

В июле этого года 33-летний амчанин устроил пьяный дебош. По версии следствия, мужчина «применил физическую силу к инспектору ГИБДД, которая находилась при исполнении должностных обязанностей». Был ли обвиняемый за рулем, не уточнятся.

В пресс-службе СКР в Орловской области рассказали, что от действий пьяного дебошира потерпевшей инспектор ГИБДД получила травмы, не повлекшие вреда здоровью.

Если суд признает амчанина виновным, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо срок до 5 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»