Прокурор предложил дать орловцам дополнительные гарантии

20.10.2020 | 8:31 Новости, Политика

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Облсовет рассмотрит законодательную инициативу прокурора.

Владислав Малкин (справа)

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение поступил законопроект, внесенный прокурором Орловской области. Он предлагает изменить региональный закон «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение». Из пояснительной записки к нему следует, что регионы имеют право на своем уровне устанавливать дополнительные, по сравнению с аналогичным федеральным законом, гарантии.

Прокуратура Орловской области на постоянной основе ведет мониторинг законодательства в данной сфере, в том числе анализирует законодательство других субъектов РФ. Этот анализ показал, что в большинстве регионов гражданам и организациям уже предоставлены дополнительные гарантии. То же самое предлагается сделать и в Орловской области.

Если депутаты облсовета одобрят инициативу прокурора, то областной закон будет дополнен двумя статьями. Так, новая статья 4.1 даст простым гражданам и организациям дополнительную гарантию права на информирование о получении и регистрации их обращений в органе, учреждении или у должностного лица. Новая версия закона разрешит получать ее устно, в том числе по телефону. Это должна быть информация о факте получения и регистрации обращения, а также о лице, которому поручено его рассмотрение.

Новая статья 4.2 предоставит дополнительную гарантию права на возврат органом, учреждением или должностным лицом документов, приложенных к обращениям граждан и организаций. В этом случае копии возвращаемых документов останутся в распоряжении того, кому они поступили вместе с обращением.

«Поскольку вышеуказанные права граждан и организаций не предусмотрены Федеральным законом, их следует рассматривать как дополнительные гарантии реализации прав граждан на обращение», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

ИА «Орелград»

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