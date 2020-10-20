В Ливнах частным медцентрам запретили прием пациентов с температурой

Во втором по величине городе Орловщины вводят жесткие меры из-за коронавируса.

Власти райцентра Ливны решили ужесточить надзор за эпидемиологической ситуацией в городе. Вопрос был рассмотрен на заседании муниципального оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19, которое провел глава города Сергей Трубицин. Краткий отчет об этом мероприятии появился в открытом доступе на сайте администрации райцентра.

Так, выступивший на заседании главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин сообщил, что из 70 человек, находящихся на лечении, половине требуется респираторная поддержка. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Коечный фонд заполнен, отметил специалист, поэтому крайне важно сдержать значительный всплеск заболеваемости.

«О возможностях диагностики заболеваемости COVID-19 в Ливнах проинформировали руководители медицинских центров, действующих на территории нашего города – «Здоровье», «Сакара», «НМТ», — следует из сообщения администрации Ливен. — Во всех медцентрах есть запрет на диагностику пациентов с повышенной температурой и признаками заболевания. Эта категория граждан должна обратиться для обследования и лечения в поликлинику ЦРБ».

Также в городе создана рабочая группа по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил организациями. Она проверяет ярмарки и другие торговые объекты, а также объекты сферы услуг и общественного питания, транспорт. Особое внимание уделяется соблюдению социального дистанцирования и «масочного» режима.

Согласно прозвучавшей информации, в октябре были проверены более 160 объектов, составлено 11 актов мониторинга и 8 протоколов об административных правонарушениях.

«Специалисты отмечают, что жители города стали более дисциплинированными, нарушений становится меньше, но они есть, — сообщает местная мэрия. — Поэтому количество контрольных мероприятий будет увеличиваться, ответственность — ужесточаться».

Так, по решению штаба в Ливнах будут усилены контрольные мероприятия на предприятиях общепита. К нарушителям запрета на проведение массовых мероприятий обещают применять жесткие санкции вплоть до приостановки деятельности. Продолжатся и проверки общественного транспорта.

ИА «Орелград»