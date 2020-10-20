В Орле нашли утраченную 100 лет назад православную святыню

Старинный поклонный крест установлен в Троице-Васильевском храме.

О втором обретении православной святыни рассказал информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Речь идет о кованом кресте, который недавно был обнаружен в приходском гараже. Он находился среди пиломатериалов. Как он там оказался, толком никто припомнить не мог. Его историю пришлось восстанавливать по крупицам.

Настоящее историческое расследование провел настоятель Троице-Васильевского храма города Орла протоиерей Евгений Евстифеев. Он выяснил, что крест был передан в приход еще в 1999 году, когда здание храма вернули епархии. Однако кто именно пожертвовал крест, сразу установить не удалось.

«Отец Евгений самостоятельно стал восстанавливать историю креста, — рассказали в митрополии. — Священник обратился к архивам, внимательно рассматривал храмы на старинных фотографиях, предполагая, что крест может быть купольным, а заодно попросил о помощи орловских верующих в социальных сетях».

На его призыв откликнулся горожанин. Он припомнил, что в 1990-е годы на месте слияния рек Ока и Орлик археологи проводили раскопки. По его предположению, именно тогда и мог быть раскопан данный крест. Также есть предположение, что кто-то нарочно закопал его в землю в 1920-1930-е годы, чтобы спасти святыню от поругания.

«Старинный кованый крест решено было воздвигнуть возле входа в Троице-Васильевский храм со стороны улицы Васильевской, — уточнили в митрополии. — Для этого крест передали специалистам на реставрацию, они очистили его от грязи и ржавчины. А уже прихожане храма покрасили и установили святыню, облагородив территорию возле креста».

Также сообщается, что ранее в хозпостройках Васильевского храма обретен еще один крест. Он был передан для поклонения в Свято-Введенский женский монастырь Орла.

ИА «Орелград»