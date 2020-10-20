В Орле отметили пользу программы льготной ипотеки

В целом по России объём выведенных в продажу новостроек вырос на треть

В 3 квартале 2020 года застройщики России вывели в продажу 7,7 млн кв. м жилья в новостройках — на 37% больше, чем во 2 квартале. Об этом сообщили аналитики компании «Дом.РФ».

Успешных показателей помогла достичь программа льготной ипотеки, которая действует в стране с апреля, заявил замглавы аналитического центра компании Никита Белоусов. В её рамках россияне могут взять жилищный кредит под 6,5% годовых на квартиру в новостройке. Программа помогла отрасли справиться с последствиями «коронавирусных» ограничений, подчеркнули авторы исследования.

«Вкупе с рекордно низкими ставками в рыночном сегменте ипотеки это повысит доступность жилья для граждан и обеспечит проекты строительства жилья платежеспособным спросом», — сказал Белоусов.

Продление программы льготной ипотеки до середины 2021 года, анонсированное президентом Владимиром Путиным, поможет удержать спрос на новостройки, считает Андрей Урванов, руководитель коммерческого направления ПАО «Орелстрой». Он не согласился с выводами экспертов, которые предупредили о риске перегрева на рынке жилья. Аналитики ранее выразили мнение, что из-за повышенного спроса цены на жильё начнут расти.

За прошедший квартал цены на жильё «Орелстроя» выросли на 3%, добавил Урванов. Спрос остаётся стабильным во многом благодаря программе льготной ипотеки.

«Объем сделок с использованием ипотечных кредитов составил около 75%. Также не снижать темпы продаж нам помогают наши новые проекты, разнообразие планировок и видов готовой отделки», — заявил топ-менеджер.

ИА «Орелград»