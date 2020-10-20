В орловских школах ужесточат входные фильтры

Контроль будет усилен по решению регионального оперативного штаба.

Власти городов и районов Орловской области начали ужесточать входные утренние фильтры в учреждениях образования. Делают они это во исполнение решения регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, районным и городским отделам образования предписано совместно с директорами школ усилить контроль за проведением ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией, исключив при этом скопление детей и их родителей. Рекомендовано не допускать в здания людей с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано активизировать работу по проведению вакцинации против гриппа как среди учеников, так и среди сотрудников. Кроме того, директорам поручено провести разъяснительную работу с родителями по вопросу ежедневного контроля за состоянием здоровья их детей. Также директора должны убедить родителей не приводить детей в детсад или школу в случае, если у ребенка имеются признаки простудного заболевания.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Орловской области доля детей среди инфицированных новым коронавирусом граждан составляет 6,7 процента. Детей с тяжелым формами этого заболевания не зарегистрировано. По состоянию на 18 октября были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди учащихся, воспитанников и работников в 113 образовательных учреждениях региона — 92 школах и 29 детских садах — на 15 административных территориях.

ИА «Орелград»