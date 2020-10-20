В Орловской области нарастили выпуск напитков

Орелстат оценил масштабы работы пищевиков региона.

Сотрудники Орелстата в специально ко Дню пищевика издали релиз о предприятиях пищевой промышленности Орловской области. Сообщается, что по итогам семи месяцев текущего года производством продуктов питания в регионе занимались 7,8 тысячи человек, производством напитков – 300 человек. Средняя заработная плата у первых составила 29 273 рублей (94,7 процента среднеобластного уровня), у вторых – 39 248 рублей (126,9 процента).

«По итогам девяти месяцев 2020 года в структуре обрабатывающих производств Орловской области наибольшая доля отгруженных товаров собственного производства принадлежит предприятиям по производству пищевых продуктов – 36,8 процента, — уточнили в Орелстате. – Вклад производителей напитков гораздо скромнее – 2,2 процента».

При этом аналитики отмечают, что дела в данной сфере в этом году идут совсем неплохо. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции и локдаун, орловские пищевики нарастили объемы выпуска. Так, индекс производства пищевых продуктов и напитков вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 15 и 15,8 процента соответственно.

«Одним из драйверов роста остается производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания, которое за 9 месяцев текущего года выросло на 37 процентов, — добавили в Орелстате. — В январе-сентябре 2020 года орловскими предприятиями произведено: 23 427 тонн полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных (112,2 процента к январю-сентябрю 2019 года), 52 204 тонн крупы (117,6), 27 855 тонн изделий хлебобулочных недлительного хранения (92,8), 11 747 тонн молока (92,3) и 85 799 тонн сахара (88,3)».

ИА «Орелград»