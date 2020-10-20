Вдовин вслед за Музалевским заразился коронавирусом

Политик заявил, что состояние здоровья — «терпимое»

Первый вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин заявил, что заразился коронавирусом. Об этом еще накануне сообщал источник «Орелграда».

«Заболел, тест положительный. Состояние терпимое. Врачи молодцы. Буду изучать проект областного бюджета», — написал Вдовин в соцсетях.

Накануне в пресс-службе облсовета подтвердили, что коронавирус диагностировал у председателя облсовета Леонида Музалевского. Ранее COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и председателя горсовета Орла Василия Новикова.

ИА «Орелград»