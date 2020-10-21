Еще 120 орловцев заразились COVID-19

Общее число случаев достигло 10 773.

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 10 773, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки диагноз подтвердился у 120 человек. Прямо сейчас коронавирус переносят 2456 орловцев.

Также за день умерли два человека с подтвержденным COVID-19, общее число жертв достигло 146. Выздоровел 8171 человек (+91 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 447 335. За сутки диагноз подтвердился у 15 700 человек. С начала пандемии выздоровели 1 096 560 пациентов, умерли 24 952.

ИА «Орелград»