Под Орлом бизнесу возместят затраты на покупки

Бюджетные субсидии дадут для приобретения нового оборудования.

Власти Орловского района объявили о старте конкурсного отбора по предоставлению субсидий представителям малого и среднего бизнеса. За счет казны им возместят часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Как пояснили в администрации района, размер субсидий составит 65 тысяч рублей.

Право на их получение имеют так называемые субъекты малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. Однако к соискателям предъявлен ряд требований. Первое – они должны быть зарегистрированы на территории Орловского района и осуществлять там хозяйственную деятельность на протяжении более 1 календарного года.

Кроме того, среднесписочная численность работников должна составлять не менее двух человек, а среднемесячная зарплата не должна быть меньше 1,5 минимального размера оплаты труда. Добавим, что заявки на участие в конкурсе будут принимать с 29 октября по 19 ноября 2020 года включительно в районном отделе по экономике и трудовым отношениям.

ИА «Орелград»