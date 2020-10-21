Под Орлом не разъехались две машины

В лобовом ДТП на проселочной дороге пострадали двое.

Вчера, 20 октября в Покровском районе произошло ДТП. На проселочной дороге не смогли разъехаться две машины. В лобовом столкновении пострадали пассажиры.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 08.00. 53-летний мужчина ехал на ВАЗ-21099 со стороны деревни Алексеевки в направлении села Верхососенье Первая Середина. На узкой дороге «девяносто девятая» лоб в лоб врезалась в ехавшую навстречу «Ниву».

Сообщается, что в аварии пострадали пассажиры ВАЗа: 52-летняя женщина и 31-летний мужчина получили травмы.

ИА «Орелград»