Сергей Кутенев выступил спикером на StartUpDays-2020

21.10.2020 | 11:43 Новости, Экономика

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20 октября 2020 года состоялся региональный молодежный онлайн-форум для студентов колледжей и ВУЗов, направленный на содействие развитию молодежного предпринимательства на территории Орловской области StartUpDays — 2020.

«StartUpDays – 2020» – это молодежная цифровая площадка, где лучшие спикеры Орловской области, успешные молодые предприниматели и топ-менеджеры, поделились своими знаниями и опытом.

Одним из спикеров на данном онлайн-форума выступил генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев с презентацией «Подбор команды и управление людьми».

«Основными задачами прошедшего онлайн-форума являются: популяризация молодежного предпринимательства в Орловской области, формирование позитивного образа молодежного предпринимательства как социально-экономического фактора развития Орловской области, а также содействие профессиональному самоопределению студентов ВУЗов и ССУЗов», – рассказывает Сергей Кутенев.

«Я с радостью принял приглашение на участие в данном онлайн-форуме в качестве спикера. Тему для моего выступления «Подбор команды и управление людьми» я выбрал не случайно, так как имею большой опыт подбора и развития сотрудников, управления большим производственным предприятием, численность сотрудников на котором превышает 350 человек. В моей презентации я рассказал потенциальным предпринимателям, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при открытии бизнеса, какие могут возникнуть «подводные камни», а также те меры, которые помогут их избежать», — добавил он.

В этом году в региональном онлайн-форуме «StartUpDays – 2020» приняло участие более 400 участников со всех уголков Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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