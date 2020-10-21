В Мценске чиновники потратили больше, чем заработали

21.10.2020 | 7:59 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Власти райцентра утвердили отчет об исполнении бюджета.

Глава Мценска Андрей Беляев утвердил отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2020 года. Согласно ему доходы за указанный период времени составили 622,704 миллиона рублей, а кассовые расходы – 682,432 миллиона. Финансовому управлению уже поручено направить данный отчет в Мценский горсовет народных депутатов и Контрольно-счетную палату. Также глава города распорядился принять исчерпывающие меры «по обеспечению поступления в бюджет города Мценска текущих платежей в полном объеме и взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки».

Примечательно, что попутно Андрей Беляев утвердил порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности, подлежащей зачислению в бюджет города. Под задолженностью в данном случае понимается недоимка по неналоговым доходам, а также пени и штрафы за нарушение сроков их зачисления. При этом действие документа не распространяется на долги перед городским бюджетом по казенным средствам, предоставленным на возвратной основе, а также процентам за пользование ими, пеням и штрафам.

Безнадежной к взысканию в Мценске будут признавать и списывать задолженность в случае смерти физического лица, задолжавшего платежи в бюджет, признания банкротом ИП или гражданина, ликвидации организации-должника, применения актов об амнистии или помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа и другое. Списать задолженность можно будет только по специальному постановлению администрации города.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования