В Орле девушка привезла с дачи домой почти 4 кг каннабиса

За содеянное ей придется более трех лет провести в колонии общего режима.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда города Орла, возбужденный в отношении местной жительницы по «наркотической» статье 228 УК РФ. Из материалов дела следует, что преступление девушка совершила а августе 2019 года. Она отправилась на территорию садового товарищества, расположенного рядом с деревней Зяблое Орловского района.

Там девушка обнаружила заросли конопли. Она тут же «собрала урожай» и перенесла его в дачный домик. Там девушка обработала растения, изготовив из них каннабис. В общей сложности она получила более 3,74 килограмма марихуаны, что по закону считается крупным размером. Девушка уверяла, что изготовила наркотик для личного потребления.

Около 11 граммов наркотика она упаковала в небольшой пакетик, который носила при себе. Оставшуюся часть каннабиса упаковала в полимерный мешок белого цвета. Далее девушка попросила своего знакомого подвезти ее в Орел. Мешок с наркотиком она положила на коврик, расположенный за водительским сидением, где он и был чуть позже обнаружен сотрудниками полиции.

Суд счел доказанным тот факт, что подсудимая незаконно приобрела, хранила и перевезла без цели сбыта с целью личного потребления наркотическое средство каннабис общей массой 3,741 кг. Ей было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»