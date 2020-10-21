В Орле мошенники начали маскироваться под телевизионщиков

21.10.2020 | 15:45 Новости, Происшествия

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Спустя год после перехода на «цифру» орловцам предлагают ненужные платные услуги.

Мошенники предлагают телезрителям платные услуги от имени Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). О новом способе обмана рассказали в администрации Орла со ссылкой на пресс-службу компании.

Выяснилось, что по домам россиян ходят некие граждане, которые представляются сотрудниками РТРС и предлагают за деньги настроить приставки и антенны. В ряде случаев жулики начинают с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене, рассказали в компании.

Телезрителям напоминают, что РТРС не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество.

— Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию «Автопоиск», и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию «Автопоиск» на приставке. Правда, все это сработает, если правильно установлена приемная антенна, — рассказали в РТРС.

Напомним, переход на цифровое телевидение в Орловской области произошел летом прошлого года.

ИА «Орелград»

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