В Орле раскрыли неожиданную тайну Ивана Бунина

Оказывается, знаменитый писатель едва не стал статистиком

Орелстат в преддверии 150-летия со дня рождения знаменитого писателя Ивана Бунина, лауреата Нобелевской премии, приоткрыл завесу тайны, относящейся к Орловщине. Как известно, Бунин немало лет прожил в Орле, где трудился в газете «Орловский вестник». Орел описан и в его «нобелевском» романе «Жизнь Арсеньева».

В Орелстате рассказали, что в свое время Бунин получил сразу от двух орловских земств приглашение на работу в их статистические отделения. Ему обещали жалование в размере 50 рублей в месяц. За эти деньги он должен был «объезжать с мая по август деревни и проводить опросы».

«Как ему объясняли, «работа будет заключаться в опросах только помещиков, что гораздо легче, чем опрашивать крестьян», — говорится в сообщении Орелстата. — Однако в том же 1891 году губернатор запретил отправлять статистиков в уезды. И все же судьба свела великого писателя со статистикой, ему пришлось поработать в статистическом отделении Полтавы в подчинении брата».

Дело в том, что старший брат писателя Юлий Алексеевич Бунин возглавлял статистическое отделение Полтавского губернского земства. Бунин-младший часто обращался к нему за советом. Например, в Орле ему не раз приходилось писать статьи «о мукомольном деле или о крестьянских кредитах, о чем он не имел ни малейшего понятия. За помощью он обращался к брату, который присылал ему из Полтавы нужный материал.

«Литературный гений брал верх над статистиком, и в земстве стали задумываться о создании для Бунина более близкого его творческой натуре и наклонностям места библиотекаря при архиве губернской земской управы, — говорят в Орелстате. — При этом писатель не утратил интереса к опросам и статистическим исследованиям, проводившимся в то время. Он с огромным удовольствием объезжал со статистиками села и деревни».

Кстати, сохранились земские сборники того времени, и в одном из них, «Обзоре сельского хозяйства в Полтавской губернии за 1895 год», указано, что одна из глав сборника была написана И. А. Буниным под редакцией Ю. А. Бунина.

ИА «Орелград»