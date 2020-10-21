В Орле возбудили третье уголовное дело о строительстве «Титаника»

На этот раз в поле зрения СКР попало руководство «Орелгосзаказчика».

СКР в Орловской области по требованию региональной прокуратуры возбудил третье уголовное дело о хищениях при строительстве многопрофильного медцентра в Орле. В народе этот долгострой называют «Титаником». Как уже писал «Орелград», ранее силовики возбудили еще два уголовных дела, связанных с воровством при освоении бюджетных миллионов при возведении этого здания.

Напомним, на сегодня обвинение предъявили двум руководителя фирм-подрядчиков, работавших на «Титанике» в разные годы. Один из них задержан и находится под арестом.

Как рассказали 20 октября в пресс-службе прокуратуры Орловской области, глава надзорного ведомства Владислав Малкин обратил внимание на то, что «следствием длительное время не давалась правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на строительство медицинского центра».

— В результате вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту превышения полномочий должностными лицами КУ Орловской области «Орелгосзаказчик», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие заинтересовалось периодом 2012-2014 годов, когда «Орелгосказачик» принял от подрядчика «Союзинформ» фактически невыполненные работы, проведенные по поддельным актам. Таким образом с «Титаника» вывели более 230 млн рублей. В эти годы на госпредприятии сменилось несколько управленцев. Здесь успели поработать экс-глава администрации Орла, советник губернатора Клычкова Александр Муромский, Александр Ященко, Дмитрий Носков и арестованный за «крышевание» игорного бизнеса Андрей Ерш.

Напомним, прокурор области Владислав Малкин лично выезжал на «Титаник». По его мнению, расследование уголовных дел, возбужденных по фатам хищений при строительстве многопрофильного медицинского центра, носит длительный характер. Прокуратура заставила следователей активизировать работу. В результате директору «Союзинформ» Максиму Селиванову предъявили обвинение. А чуть ранее нашли статью и для Сергея Кочергина, бывшего директора АО «АИЖК Орловской области». По версии следствия, через подконтрольное ООО «АСК Инжиниринг» Кочергин вывел 136 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра.

ИА «Орелград»