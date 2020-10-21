В Орле заговорили о переходе музыкальных школ на дистанционку

О порядке перевода учреждений дополнительного образования рассказали в мэрии.

Юных орловцев, которые посещают различные кружки и секции в учреждениях допобразования, могут перевести на «дистанционку». Такое право есть у родителей учеников, напомнили в мэрии Орла.

Так, сообщается, что родители вправе написать заявление о переводе на дистанционный формат обучения. В этом случае начнут действовать некие «льготные условия».

По словам и.о. начальника управления культуры администрации Орла Марины Панкиной, хотя подобный формат для школ искусств в новинку, материальная база позволила в период первой волны коронавируса продолжить обучение воспитанников, провести промежуточную и итоговую аттестацию.

Обучающихся в новом учебном году уже набирали с помощью электронных сервисов. Сегодня занятия идут в традиционной очной форме, с соблюдением всех мер безопасности.

Различные городские кружки и секции сегодня посещают более 5 тысяч детей и подростков.

ИА «Орелград»