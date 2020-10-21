«Зеленстрой» задолжал «Орелводоканалу» по простому векселю

Спор двух муниципальных предприятий разрешил суд.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску муниципального унитарного производственного предприятия «Орелводоканал» к муниципальному унитарному предприятию «Зеленстрой». Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, выступило управление муниципального имущества и землепользования администрации города. Речь шла о взыскании 1,537 миллиона рублей.

В своем иске «Орелводоканал» указал, что является держателем простого векселя серии АА № 0001 от 30 декабря 2019 года на сумму 1,5 миллиона рублей и начисленными на нее процентами из расчета 7 процентов годовых. Ценная бумага была выдана «Зеленстроем» со сроком платежа 1 апреля 2020 года.

Как следует из материалов дела, исковые требования мотивированы неисполнением векселедателем своих обязательств по оплате простого векселя перед истцом. Кстати, представители ответчика на заседания не явились. УМИЗ поддержало позицию истца. Чиновники мэрии подтвердили, что сделка, о которой зашел спор, по сути, была операцией займа.

Причем она была согласована этим управлением, поскольку является крупной, а оба предприятия принадлежат муниципалитету. Словом, это была сделка по заимствованию в форме выдачи простого векселя, заключенную между истцом и ответчиком. Последний свои обязательства не выполнил, то есть, по сути, не вернул деньги которые в обмен на вексель ему дал «Орелводоканал».

Исследовав материалы дела, арбитражный суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. В ходе разбирательства выяснилось, что вексель был выдан «Зеленстроем» «в связи с необходимостью привлечения денежных средств для выплаты аванса заработной платы за декабрь 2019 года». Истец просил УМИЗ согласовать приобретение вышеуказанного простого векселя и получил добро.

Арбитраж решил взыскать с «Зеленстроя» в пользу «Орелводоканала» всю заявленную в иске сумму, поскольку она рассчитана с учетом набежавших процентов. Также суд постановил продолжать начислять проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга 1,5 миллиона рублей до дня фактической оплаты долга «Зеленстроем».

ИА «Орелград»