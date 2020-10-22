Многодетным семьям из Орла дадут денег на газ и воду

22.10.2020 | 9:41 Новости, Общество

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120 многодетных семей 6 лет живут на участках без инфраструктуры.

Депутаты Орловского облсовета попросили чиновников включить в проект бюджета-2021 деньги для многодетных семей. 120 участков, которые несколько лет назад выделили под строительство жилья многодетным, до сих пор не подключены к газу и водопроводу. Речь идет о территории за улицей Михалицына в Орле.

На профильном комитете облсовета ко второму чтению бюджета депутаты, в частности, попросили предусмотреть «средства на строительство инженерных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения». На создание инженерной инфраструктуры для участков, выданных многодетным, требуется «не менее 100 млн. руб».

Как уже писал «Орелград», земельные участки для строительства дома орловским многодетным семьям на улице Михалицына и в деревне Овсянниково начали выдавать еще в 2014 году. Но здесь до сих пор нет ни воды, на света, ни газа, ни нормальных дорог. Весной сообщалось, что мэрия Орла готова выделить 9 млн рублей на проектирование обустройства каждого из участков в черте города.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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