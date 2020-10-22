Орловец до смерти забил подругу и сел в тюрьму

Ему дали 8 лет колонии.

Суд в Орле вынес решение по уголовному делу 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в смерти 37-летней женщины, которую злоумышленник до смерти избил в подъезде дома.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, преступление произошло в январе 2020 года. Пьяный орловец поссорился со свей знакомой и принялся избивать несчастную. В региональной прокуратуре уточнили, что преступник забил свою жертву голыми руками, а также ударил ногой по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИА «Орелград»