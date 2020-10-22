Орловец до смерти забил подругу и сел в тюрьму

22.10.2020 | 13:30 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Ему дали 8 лет колонии.

Суд в Орле вынес решение по уголовному делу 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в смерти 37-летней женщины, которую злоумышленник до смерти избил в подъезде дома.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, преступление произошло в январе 2020 года. Пьяный орловец поссорился со свей знакомой и принялся избивать несчастную. В региональной прокуратуре уточнили, что преступник забил свою жертву голыми руками, а также ударил ногой по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования